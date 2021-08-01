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Петербургские ученые нашли способ переработки пластикового мусора в дизтопливо
Наука
Петербургские ученые нашли способ переработки пластикового мусора в дизтопливо
Greenpeace  /  Глеб Кузнецов

Санкт-Петербург, 1 августа. Ученые кафедры химических технологий Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна представили новый метод переработки мусора.

Российские исследователи научились получать дизельное топливо из полипропилена. Эксперименты прошли на полипропиленовых гранулах и измельченной одноразовой посуде. Топливо удалось заполучить путем гидрокрекинга. Это химический процесс, направленный на расщепление углеродного скелета и насыщение вещества водородом.

Специалисты считают свою технологию уникальной. В России полипропилен перерабатывается механическими способами, а не химическими. Ученые СПбГУПТД предлагают внедрить свою разработку на мусороперерабатывающие заводы, а также предприятия, где производят пластик.

Генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова между тем убеждена, что привить экологические установки удастся лишь молодому поколению. Люди постарше относятся к такой деятельности как ко временной акции.

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