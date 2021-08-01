Прошедший июль в Петербурге стал одним из самых жарких за последние 11 лет

Санкт-Петербург, 1 августа. Минувший месяц в Санкт-Петербурге стал вторым из самых жарких за весь период инструментальных наблюдений, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Среднемесячная температура воздуха в Северной столице в июле 2021 года составляла 23,1 градуса. Более жаркая погода наблюдалась 11 лет назад. В 2010 году показатель равнялся +24,4 градусам.

«Это значение на 4 градуса выше климатической нормы. Было обновлено 3 суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7, 11 и 14 июля», — рассказал Леус.

В то же время за прошедший июль выпало всего 50,1 мм осадков, что составляет 60% от установленной нормы. Таким образом показатель занял десятое место в списке самых сухих месяцев за последние 70 лет.

Август в Санкт-Петербурге начался с ливней. Климатические условия в городе на Неве сформировал циклонический вихрь из Скандинавии, объяснил Михаил Леус.