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Беглов поздравил Ленобласть с 94-й годовщиной образования

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:22
Общество
Беглов поздравил Ленобласть с 94-й годовщиной образования
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 августа. Ленинградская область является родным для петербуржцев регионом. Город и область связывают общие прошлое, настоящее и будущее, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Северной столицы поздравил Ленобласть с 94-й годовщиной со дня ее образования. В годы ВОВ жители города и области вместе прошли через все военные испытания, добавил он.

«В нашей памяти — подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города, партизан и подпольщиков. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни», — отметил Беглов.

Не менее важным, по его словам, является и то, что в условиях пандемии коронавируса Петербург и Ленобласть снова выступили как единое целое. Также Беглов пожелал всем, кто живет в регионе, здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

Не так давно губернатор Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил в Кронштадт, где провел смотр нового городского культурного кластера. Главе города показали парк и устроили экскурсию по музейно-историческому комплексу. Кроме того, он провел смотр развлекательной зоны для детей и взрослых.

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