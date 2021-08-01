Обследование на COVID-19 за сутки прошли более 32 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург, 1 августа. Жители Северной столицы продолжают активно проходить обследования на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме.

Тесты на COVID-19 за минувшие сутки сдали 32 262 человека. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Горожане также массово пользуются услугами региональной информационно-справочной службы, сотрудники которой предоставляют сведения о коронавирусной инфекции. За последние сутки они обработали 7824 вызова.

Всего на территории России за последние 24 часа выявили 22 804 случая COVID-19. Известно, что у 8,6% пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни. Статистические данные предоставил федеральный оперативный штаб.