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Обследование на COVID-19 за сутки прошли более 32 тысяч петербуржцев

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:03
Общество
Обследование на COVID-19 за сутки прошли более 32 тысяч петербуржцев
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 1 августа. Жители Северной столицы продолжают активно проходить обследования на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме.

Тесты на COVID-19 за минувшие сутки сдали 32 262 человека. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Горожане также массово пользуются услугами региональной информационно-справочной службы, сотрудники которой предоставляют сведения о коронавирусной инфекции. За последние сутки они обработали 7824 вызова.

Всего на территории России за последние 24 часа выявили 22 804 случая COVID-19. Известно, что у 8,6% пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни. Статистические данные предоставил федеральный оперативный штаб.

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