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Петербургская полиция несколько часов искала спрятавшегося в шкафу ребенка

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:49
Происшествия
Петербургская полиция несколько часов искала спрятавшегося в шкафу ребенка
pixabay.com  /  ambermb

Санкт-Петербург, 1 августа. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка. В одной из квартир по улице Ярослава Гашека в Купчино родители не могли найти своего четырехлетнего сына.

Полицейские прибыли на место происшествия. Отец пропавшего предположил, что мог забыть закрыть дверь в квартиру после того как вынес мусор, и мальчик мог просто убежать.

На поиски ребенка были брошены несколько нарядов полиции, которые прочесывали Фрунзенский район. Однако поиски не принесли никаких результатов.

Спустя час в полицию вновь позвонили родители и сообщили, что сын нашелся. Как выяснилось, все это время маленький виновник переполоха прятался в шкафу.

Тело малолетней девочки с признаками утопления нашли в поселении Марушкинском деревни Власово Новой Москвы.

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