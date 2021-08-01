Петербургская полиция несколько часов искала спрятавшегося в шкафу ребенка

Санкт-Петербург, 1 августа. Накануне вечером в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка. В одной из квартир по улице Ярослава Гашека в Купчино родители не могли найти своего четырехлетнего сына.

Полицейские прибыли на место происшествия. Отец пропавшего предположил, что мог забыть закрыть дверь в квартиру после того как вынес мусор, и мальчик мог просто убежать.

На поиски ребенка были брошены несколько нарядов полиции, которые прочесывали Фрунзенский район. Однако поиски не принесли никаких результатов.

Спустя час в полицию вновь позвонили родители и сообщили, что сын нашелся. Как выяснилось, все это время маленький виновник переполоха прятался в шкафу.

Тело малолетней девочки с признаками утопления нашли в поселении Марушкинском деревни Власово Новой Москвы.