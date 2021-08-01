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Синоптик пообещал петербуржцам ливни и грозы 1 августа
Общество
Синоптик пообещал петербуржцам ливни и грозы 1 августа
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 1 августа. Циклонический вихрь из Скандинавии принесет в Петербург ливни и грозы в воскресенье, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день августа погода в Северной столице будет формироваться под влиянием циклона из Скандинавии. Он спровоцирует дожди ливневого характера, местами могут пройти грозы, добавил Леус.

«Дожди принесут около 10-15 миллиметров осадков, по области до 20-25 миллиметров», — отметил он.

По данным Леуса, температура воздуха в Петербурге в воскресенье поднимется до +24 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 10 м/с.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время столичный регион накроет жаркая погода. Температура воздуха в Москве и Подмосковье снова поднимется до отметки в +29...+31 градус.

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ливни циклон вихрь скандинавия
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