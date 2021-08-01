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Петербургские спасатели локализовали пожар в «однушке» во Фрунзенском районе
Происшествия
Петербургские спасатели локализовали пожар в «однушке» во Фрунзенском районе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 августа. Пожар произошел в однокомнатной квартире во Фрунзенском районе Петербурга. Спасатели смогли локализовать возгорание, передали в местном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 1 августа в 05:22 по местному времени. Инцидент произошел на улице Димитрова, дом 15, корпус 4. В однокомнатной квартире обгорела обстановка площадью семь «квадратов».

Возгорание удалось локализовать в 06:05. Данных о пострадавших не поступало. В тушении огня было задействовано 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Тем временем спасателям удалось потушить крупный пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде. К моменту ликвидации возгорания огонь распространился на тысячу квадратных метров.

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пожар мчс петербург
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