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Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 июля. Сообщение о пожаре по адресу Пискаревский проспект, дом 144 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пришло в 21:59 по московскому времени. Об этом рассказали в ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия специалисты установили, что в заброшенном здании загорелся мусор. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В 22:48 пожар был локализован, сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших отсутствуют. К ликвидации возгорания привлекалось три единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Недавно произошел пожар в общежитии одного из университетов Нижнего Новгорода. В результате происшествия пострадало семь человек.

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