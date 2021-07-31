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Велосипедистка из Петербурга врезалась в открытую дверь машины и сломала нос
Происшествия
Велосипедистка из Петербурга врезалась в открытую дверь машины и сломала нос
 /  Мария Власова

Санкт-Петербург, 31 июля. Петербурженка сломала нос, ударившись об открытую дверь автомобиля во время поездки на велосипеде. Необычная авария произошла на улице Гороховой.

В социальные сети попало видео странной аварии. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе культурной столицы. На кадрах можно увидеть, как черный Hyundai Solaris, за рулем которого сидел полицейский, остановился на дороге. Из задней двери начал выходить пассажир. Судя по всему, ехавшая следом велосипедистка не успела среагировать и врезалась в открывшуюся дверь.

В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Правоохранители работают по заявлению жительницы Ленобласти. Женщина попросила привлечь к ответственности молодого человека, напавшего на ее сына и укравшего у него велосипед.

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авария велосипед сломанный нос
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