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Автоэксперт положительно оценил проект модернизации въезда в Кронштадт

  /   Обновлено: 31 июля 2021 18:17
Общество
Автоэксперт положительно оценил проект модернизации въезда в Кронштадт
Невские Новости

Кронштадт, 31 июля. Появление в Кронштадте новой транспортной развязки значительно облегчит ситуацию на дорогах города, заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Недавно стало известно, что власти Кронштадта решили провести полномасштабную модернизацию всей улично-дорожной сети. Уже к 2024 году въезд в город расширят до четырех полос. Одновременно будет построена развязка с КАД.

Автоэксперт Дмитрий Попов положительно оценил грядущие перемены. По его словам, после расширения дорог в городе станет намного меньше пробок.

«Кронштадт в утренние и вечерние часы стоит в пробке по Кроншоссе, потому что там по одной полосе есть светофор, даже два. Один пешеходник, а один перекресток там ближе к КЗС», — цитируют его «Невские новости».

Кроме того, власти города намерены сделать Цитадельское шоссе своеобразным дублером развязки для доступа к парку «Остров фортов». Таким образом, по мнению Попова, в Кронштадт хлынут потоки туристов.

«Неприятно, когда приезжаешь погулять, а вместо этого стоишь в пробке. Конечно, дублер — хорошо, и четыре полосы лучше, чем две», — подчеркнул он.

Петров уверен, что новая транспортная развязка поспособствует появлению в городе рабочих мест. В частности, они могут появиться на территории парка «Остров фортов», считает он.

Глава Северной столицы Александр Беглов 31 июля посетил Кронштадтский район. Градоначальнику провели экскурсию по открывшейся недавно второй очереди парка «Остров фортов». Также глава администрации Кронштадта поделился планами реализации проекта дорожной сети.

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