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Довганюк рассказал, кто выберет название для новой набережной в Кронштадте
Общество
Довганюк рассказал, кто выберет название для новой набережной в Кронштадте
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава администрации Кронштадтского района Северной столицы Олег Довганюк предложил запустить конкурс на название новой набережной.

Свое предложение он озвучил в рамках объезда района губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава Северной столицы и президент РФ Владимир Путин ранее на совещании обсуждали модернизацию улично-дорожной сети в Кронштадте. Путин поручил привести дорожное покрытие в надлежащее состояние.

Кроме модернизации транспортной сети, в Кронштадте появится новая набережная с прогулочной зоной и велодорожками. Ее продолжительность составит два километра. Набережная пройдет по южному берегу острова от морского порта «Моби Дик» до парка «Инчхон».

Предполагается, что возведение новых дорог в Кронштадте начнется уже в ближайшее время. Местные власти рассчитывают, что работу удастся завершить в 2023 году. Какая именно компания будет выполнять их, пока не сообщается.

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