Велосипедист наказал водителя иномарки за выброшенную бутылку в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Пользователи соцсетей обсуждают видеозапись, которую сделал петербургский велосипедист. Мужчина решил по-своему наказать водителя внедорожника за загрязнение территории.

Дорожный инцидент произошел в Пушкине. Велосипедист обратил внимание, что водитель дорогой иномарки высунул из окна руку с бутылкой, а затем выкинул тару. Мужчину возмутил такой поступок.

Он подобрал бутылку и вскоре нашел иномарку. Водитель стоял на светофоре с приоткрытым окном. Велосипедист закинул бутылку в салон джипа и скрылся. Водитель не отреагировал на поступок гражданина — он не вышел из салона и не устроил погоню.

Другой житель Северной столицы застыдил двух мужчин, которые выбросили из фургона строительный мусор. В ответ на замечание они избили гражданина.