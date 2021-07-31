Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 15:52
15:51
Экономика
Кабмин готов удвоить траты на строительство инфраструктуры в Крыму
15:50
Происшествия
В Дагестане арестован чиновник, похитивший деньги на восстановление домов после ливня
15:47
Происшествия
Байкеры избили молодую пару за обгон на дороге в Черкассах
15:46
Шоу-бизнес
Решетова хотела справиться с грабителями при помощи маникюрных ножниц
15:44
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР несет потери, «Нацкорпус» готовит универсальных солдат-женщин
15:40
Спорт
Сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на ОИ-2020
15:39
Экономика
Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму
15:37
Армия
Баранец объяснил, почему США не могут заставить свою гиперзвуковую ракету летать
15:36
Происшествия
Более 400 пассажиров находились в столкнувшемся с грузовиком поезде Ейск — Москва
15:33
Экономика
В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС
Все новости

Велосипедист наказал водителя иномарки за выброшенную бутылку в Петербурге
Происшествия
Велосипедист наказал водителя иномарки за выброшенную бутылку в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 июля. Пользователи соцсетей обсуждают видеозапись, которую сделал петербургский велосипедист. Мужчина решил по-своему наказать водителя внедорожника за загрязнение территории.

Дорожный инцидент произошел в Пушкине. Велосипедист обратил внимание, что водитель дорогой иномарки высунул из окна руку с бутылкой, а затем выкинул тару. Мужчину возмутил такой поступок.

Он подобрал бутылку и вскоре нашел иномарку. Водитель стоял на светофоре с приоткрытым окном. Велосипедист закинул бутылку в салон джипа и скрылся. Водитель не отреагировал на поступок гражданина — он не вышел из салона и не устроил погоню.

Другой житель Северной столицы застыдил двух мужчин, которые выбросили из фургона строительный мусор. В ответ на замечание они избили гражданина.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Велосипедист наказал водителя иномарки за выброшенную бутылку в Петербурге
соцсети мусор велосипедист бутылка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru