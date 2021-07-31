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Глава администрации Кронштадта поделился планами реализации проекта дорожной сети
Общество
Глава администрации Кронштадта поделился планами реализации проекта дорожной сети
pixabay.com  /  markusspiske

Санкт-Петербург, 31 июля. Глава администрации Кронштадтского района Северной столицы Олег Довганюк раскрыл аспекты реализации проекта дорожной сети.

Олег Довганюк отметил продуктивность встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась тема развития Кронштадта. Работы в районе Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга начнутся в первой половине 2022 года.

Планируется, что проект будет завершен в 2023 году. Глава администрации Кронштадтского района заочно объявил конкурс на название набережной. Ее разобьют на участке Южного шоссе от морского порта «Моби Дик» до парка «Инчхон». Ширина набережной составит пять метров, отмечает издание «Невские новости».

Глава Северной столицы Александр Беглов ранее осмотрел вторую очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте, открытую 25 июля. Жителям и гостям города доступны детская площадка, зона отдыха и многое другое.

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