Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 14:28
14:27
Общество
Том Хэнкс снимется в новом фильме Уэса Андерсона
14:27
Общество
Аккаунты Google станут недоступны для устаревших Android-устройств
14:24
Спорт
Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио
14:22
Политика
Захарову шокировали заявления МИД Франции о неонацизме на Украине
14:18
Происшествия
Лодка опрокинулась вблизи крепости Орешек под Петербургом
14:18
Спорт
«Мы раскачаем Токио!»: Эдгард Запашный об ответе России на олимпийские репрессии
14:17
Общество
Магистральные автобусные маршруты появятся в Самаре
14:15
Происшествия
Женщина-водитель погибла в дорожной аварии под Новосибирском
14:14
Армия
Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны РФ поможет Турции в тушении пожаров
14:14
Происшествия
Сотрудник морга под Новосибирском перепутал тела покойников и выдал не того умершего
Все новости

Движение электричек временно приостановлено в Киришах из-за обрыва проводов
Происшествия
Движение электричек временно приостановлено в Киришах из-за обрыва проводов
Народные новости  /  Алексей Оводов

Санкт-Петербург, 31 июля. Следующие по маршруту Петербург – Кириши электрички задерживаются из-за обрыва контактных линий. Два поезда встали, остальные прибудут с опозданием.

Электропоезд № 6125, следующий по маршруту Будогощь — Обухово, задержан на перегоне Жарок — Посадниково.

Поскольку участок однопутный, электропоезд № 6372 сообщением Санкт-Петербург — Будогощь также опоздает как минимум на два часа. В транспортной компании приносят извинения за доставленные неудобства и обещают устранить все неполадки в ближайшее время.

Количество электричек до аэропорта Кольцово увеличится в Екатеринбурге, сообщал сайт 360tv.ru. Решение принято из-за ремонта моста, в результате которого местные жители опаздывали на самолет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Движение электричек временно приостановлено в Киришах из-за обрыва проводов
петербург электричка провода
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru