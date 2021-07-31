Движение электричек временно приостановлено в Киришах из-за обрыва проводов

Санкт-Петербург, 31 июля. Следующие по маршруту Петербург – Кириши электрички задерживаются из-за обрыва контактных линий. Два поезда встали, остальные прибудут с опозданием.

Электропоезд № 6125, следующий по маршруту Будогощь — Обухово, задержан на перегоне Жарок — Посадниково.

Поскольку участок однопутный, электропоезд № 6372 сообщением Санкт-Петербург — Будогощь также опоздает как минимум на два часа. В транспортной компании приносят извинения за доставленные неудобства и обещают устранить все неполадки в ближайшее время.

Количество электричек до аэропорта Кольцово увеличится в Екатеринбурге, сообщал сайт 360tv.ru. Решение принято из-за ремонта моста, в результате которого местные жители опаздывали на самолет.