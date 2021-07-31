МЧС предупредило о надвигающихся на Петербург грозовых ливнях

Санкт-Петербург, 31 июля. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Санкт-Петербурга в ближайшее время, заявили в главном управлении МЧС России.

В ближайшие часы в Санкт-Петербурге ожидается серьезное ухудшение погодных условий. На город надвигаются ливни и грозы, добавили в ведомстве.

«При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с», — заявили в ведомстве.

Во время грозы не рекомендуется покидать дом без особой необходимости. Также нельзя укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями. Водителям следует помнить о необходимости сохранения дистанции между автомобилями.