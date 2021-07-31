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Владельцы медклиник в Петербурге пойдут под суд за массовый обман пенсионеров

  /   Обновлено: 31 июля 2021 13:02
Происшествия
Владельцы медклиник в Петербурге пойдут под суд за массовый обман пенсионеров
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 июля. Правоохранители окончили расследование уголовного дела о массовом мошенничестве. Основными жертвами злоумышленников были петербургские пенсионеры.

В региональном ГСУ СК считают, что 13 членов преступного сообщества открыли несколько медучреждений и сделали масштабную рекламную кампанию по привлечению клиентов. Самыми желанными стали пенсионеры.

Жертв они запугивали якобы выявленными у них серьезными заболеваниями. Мошенники убеждали клиентов, что промедление с лечением обернется серьезными проблемами со здоровьем, некоторым предрекали смерть. Дорогие процедуры были далеко не всем по карману. Пациентов убеждали как можно скорее брать кредиты для «исцеления».

Следователи выявили 12 преступных эпизодов. Злоумышленники незаконно получили от пострадавших 1,5 миллиона рублей.

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Все новости / Происшествия / Владельцы медклиник в Петербурге пойдут под суд за массовый обман пенсионеров
пенсионер мошенничество клиника
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