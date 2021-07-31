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Сотрудники МЧС потушили полыхающий гараж в Курортном районе

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:44
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили полыхающий гараж в Курортном районе
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 31 июля. Огонь охватил гаражный бокс в Курортном районе. Спасатели ликвидировали возгорание за 20 минут.

Пожар произошел у дома на Транспортной улице. По данным регионального ГУ МЧС, во время ЧП в гараже обгорел пол на площади 4 квадратных метра.

К ликвидации пламени были привлечены десять человек личного состава, а также две спецмашины. Информация о пострадавших не поступала. Причина случившегося устанавливается.

ФАН сообщал, что частный дом в саратовском селе Голицыно вспыхнул из-за удара молнии. Пламя разыгралось на площади почти 20 квадратных метров.

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