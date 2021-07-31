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Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт
Политика
Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 31 июля. Расширение дороги до четырех полос при въезде в Кронштадт будет происходить параллельно со строительством развязки с КАД.

Петербургский губернатор Александр Беглов заслушал доклад о начале работ во время объезда Кронштадтского района. Все данные предоставил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин. По его словам, проектировочный этап уже подходит к завершению. Модернизировать улично-дорожную сеть Кронштадта планируют в 2024 году.

«Строить будем быстро, качественно, но так, чтобы минимально ограничить нагрузку на действующую сеть, чтобы не создавать дискомфорта жителям Кронштадта», — сказал Беглов во время рабочей поездки.

Согласно плану, развязка въезда в Кронштадт с КАД будет модернизирована до четырех полос, передает издание «Невские новости».

Александр Беглов также посетил вторую очередь парка «Остров фортов» в Кронштадте. Губернатор провел смотр развлекательной зоны для детей и взрослых.

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