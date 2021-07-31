Беглов посетил вторую очередь парка «Остров фортов» в Кронштадте

Кронштадт, 31 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом прибыл в Кронштадт, где провел смотр нового городского культурного кластера.

Вторую очередь популярного среди жителей Северной столицы парка торжественно открыли в День Военно-морского флота, 25 июля. Посетителям культурного кластера стали доступны историческая зона, описывающая этапы становления российского флота, детская площадка, зона отдыха и многое другое.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов прибыл с рабочим визитом на территорию Кронштадтского района. Главе города показали парк и устроили экскурсию по музейно-историческому комплексу. Кроме того, он провел смотр развлекательной зоны для детей и взрослых, пишут «Невские новости».

В ходе празднования Дня Военно-морского флота в Кронштадте не только открыли часть парка. По случаю этого праздника здесь также появился памятник серому тюленю. Животное было выбрано для скульптуры не случайно. Дело в том, что Финский залив является средой обитания серых тюленей. Кроме того, животное включено в Красную Книгу и имеет наивысший охранный статус.