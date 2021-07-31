Правоохранители накрыли подпольное казино в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного казино в Кировском районе Северной столицы. В ходе спецоперации были изъяты 30 игровых автоматов.

Следователи и бойцы Росгвардии нагрянули в нелегальный игорный дом в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2019 году. Они установили личности двух организаторов и четырех любителей азартных игр, которые были задержаны на месте.

В отношении руководителей казино возбудили уголовное дело, их подельников разыскивают. Сами фигуранты были отпущены под подписку о невыезде.

Еще одно подпольное игорное заведение нашли в квартире на Будапештской улице в ходе полицейского рейда. Внутри находились 38 игровых автоматов, к открытию казино был причастен уроженец Дагестана.