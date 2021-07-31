СК возбудил уголовное дело после стрельбы по катерам в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Неизвестный открыл огонь по теплоходу на набережной реки Мойки. По предварительным данным, выстрел был сделан из пневматического оружия.

Инцидент произошел на набережной реки Мойки у дома 36. Злоумышленник открыл стрельбу по теплоходу из окон. В течение последних двух недель было зафиксировано несколько подобных эпизодов.

Следователи в ходе проверки обнаружили на окне одного из теплоходов отверстие. После этого было возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленников.

Похожий инцидент произошел ранее в Петрозаводске. Мужчина открыл стрельбу по прохожим.