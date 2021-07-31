Обрыв контактных линий спровоцировал задержки электричек в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 июля. Пассажиры не могут уехать в сторону Киришей под Северной столицей из-за обрыва контактных линий.

В Сети появился снимок одной из платформ. Автор публикации написал, что задержка составила пару часов, это следует из поста, появившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцы начали активно обсуждать произошедшее.

«Я думала, уж на железной дороге то такого не бывает», — написала одна из пользовательниц.

В Петербурге могут запустить электричку от Балтийского вокзала в аэропорт Пулково. Депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок положительно высказался о такой инициативе. Не исключено, что проект начнут реализовывать уже в этом году.