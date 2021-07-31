Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 12:49
12:49
Экономика
Системообразующим предприятиям России направят 2,04 млрд рублей
12:49
Происшествия
Саратовский экстремист получил срок за агрессивные призывы в социальных сетях
12:49
Экономика
Курорт «Эльбрус» планирует довести турпоток до 1 млн человек ежегодно
12:47
Армия
Сивков: Россия не оставит НАТО ни единого шанса в локальных сражениях
12:47
Весь мир
Российская промышленная зона в Египте начнет работу в конце 2021 года
12:41
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили полыхающий гараж в Курортном районе
12:40
Политика
Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт
12:39
Армия
Замминистра обороны РФ Булгаков принял участие в открытии мемориала Воинам тыла
12:38
Армия
Баранец: Латвия не изменит баланс сил в Прибалтике старым «хламом» союзников по НАТО
12:36
Общество
Первый раунд женевских переговоров вызвал у Байдена «чувство надежды»
Все новости

Обрыв контактных линий спровоцировал задержки электричек в Ленобласти

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:34
Общество
Обрыв контактных линий спровоцировал задержки электричек в Ленобласти
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 31 июля. Пассажиры не могут уехать в сторону Киришей под Северной столицей из-за обрыва контактных линий.

В Сети появился снимок одной из платформ. Автор публикации написал, что задержка составила пару часов, это следует из поста, появившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцы начали активно обсуждать произошедшее.

«Я думала, уж на железной дороге то такого не бывает», — написала одна из пользовательниц.

В Петербурге могут запустить электричку от Балтийского вокзала в аэропорт Пулково. Депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок положительно высказался о такой инициативе. Не исключено, что проект начнут реализовывать уже в этом году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обрыв контактных линий спровоцировал задержки электричек в Ленобласти
ленобласть электрички обрыв
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru