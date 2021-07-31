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Старинная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:54
Происшествия
Старинная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке
wikipedia.org  /  Пётр Иванов

Сестрорецк, 31 июля. МЧС утром получило информацию об обрушении дачи Кривдиной, расположенной на Садовой улице. По данным источника ФАН в экстренных службах, никто из жильцов не пострадал.

Обрушение началось с падения башни на остальную часть крыши. Установлено, что почти половина архитектурного памятника была жилой, но граждане успели выбраться на улицу.

Здание сначала было дачей. Затем советская власть отдала его для проживания работникам пансионата. Реставрация объекта так и не была начата из-за сложностей с расселением жильцов.

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