Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 11:18
11:18
Весь мир
Ответные меры: в Республике Сербской запретили называть сербов «геноцидным народом»
11:18
Армия
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций ВС Армении на границе
11:14
Общество
Поклонник Эминема обнаружил секретное послание в хите My Name Is
11:09
Спорт
РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
11:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
11:09
Происшествия
Дом в Саратовской области загорелся после удара молнии
11:07
Политика
Россиянам рассказали, за какой срок удастся вернуть дружбу с украинцами
11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
11:04
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
11:02
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
Все новости

Автомобиль KIA перевернулся после аварии на Васильевском острове
Происшествия
Автомобиль KIA перевернулся после аварии на Васильевском острове
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в Василеостровском районе. Серьезные повреждения получили две иномарки.

По словам пользователей соцсетей, на улице Наличной автомобиль KIA Picanto столкнулся с BMW. Корейская иномарка от удара стала практически «кувыркаться» на дороге. Несколько метров малолитражное авто пролетело на боку.

Информация о пострадавших не поступала. Люди смогли самостоятельно выбраться из покореженных машин.

Авария с участием грузовика произошла в Алтайском крае. Различные травмы получили шесть человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобиль KIA перевернулся после аварии на Васильевском острове
петербург авария соцсети
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru