Автомобиль KIA перевернулся после аварии на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии в Василеостровском районе. Серьезные повреждения получили две иномарки.

По словам пользователей соцсетей, на улице Наличной автомобиль KIA Picanto столкнулся с BMW. Корейская иномарка от удара стала практически «кувыркаться» на дороге. Несколько метров малолитражное авто пролетело на боку.

Информация о пострадавших не поступала. Люди смогли самостоятельно выбраться из покореженных машин.

Авария с участием грузовика произошла в Алтайском крае. Различные травмы получили шесть человек.