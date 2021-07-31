Автоинспекторы организовали практикум по ПДД для юных петербуржцев

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели практикум по правилам дорожного движения.

Мероприятие прошло в парке «Озеро Долгое», расположенном в Приморском районе города. Автоинспекторы напомнили юным петербуржцам и их родителям о правилах дорожного движения для пешеходов. Детям рассказали о свойствах световозвращающих элементов и объяснили, как правильно закреплять их на одежде.

Представители Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, а также Отдельного специализированного батальона ДПС № 2 ГИБДД разъяснили взрослым, как разработать для ребенка безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Автоинспекторы продемонстрировали желающим служебную технику и экипировку.

Российским водителям неоднократно объясняли, чем грозит нарушение ПДД. Максимальный штраф может составить 500 тыс. рублей. Речь идет о нарушениях, обернувшихся ДТП с жертвами. Парковка на газоне может обернуться штрафом до 300 тыс. рублей.