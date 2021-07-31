Петербуржец пробил голову младенцу во время ссоры с сожительницей

Санкт-Петербург, 31 июля. Двухлетний ребенок получил серьезную травму в квартире в Выборгском районе Северной столицы. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, между сожителями произошла ссора. В момент конфликта мужчина мог быть под действием спиртного или наркотиков. Он замахнулся, чтобы ударить жену, но попал по малышу. Медики диагностировали ребенку перелом костей черепа.

В Тюмени несколько девушек пострадали от рук агрессивного продавца. Мужчина через балкон залез в квартиру, после чего избил гражданок, сообщало URA.RU.