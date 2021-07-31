Дело о контрабанде табачных изделий на 1 млн рублей передано в суд Петербурга

Санкт-Петербург, 31 июля. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде табачных изделий на сумму 1 млн рублей.

Фигурантом уголовного дела стал иностранец. Его обвинили в незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере.

По версии следствия, мужчина создал фирму-однодневку и задекларировал на экспорт «печатные схемы». Инспекторы Балтийской таможни при досмотре выявили, что товар не соответствует представленной документации. В ходе проверки специалисты обнаружили более 20 тыс. контрафактных пачек сигарет стоимостью 1 млн рублей. Силовики изъяли товар из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.