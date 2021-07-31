Жителей Петербурга предупредили о теплой и дождливой субботе

Санкт-Петербург, 31 июля. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Петербурге в субботу, заявили синоптики.

В субботу, 31 июля, на территории Северной столицы ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Несмотря на это, температура воздуха будет достаточно комфортной, добавили синоптики.

«Непогоду будет сопровождать сильный ветер. При этом днем столбики термометра поднимутся до +21...+23 градусов», — добавили эксперты.

Подобная погода ожидает также и жителей столицы России. По данным Гидрометцентра, на этих выходных в Москве будет тепло и облачно. Местами воздух в городе прогреется до +28 градусов.