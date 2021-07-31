ВАЗ и каршеринг столкнулись в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 31 июля. Два автомобиля столкнулись в Кировском районе Петербурга в ночь на 31 июля. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

В результате столкновения с отечественной легковушкой, арендованный Volkswagen отбросило на припаркованную фуру. По словам очевидцев, скорой помощи передали одного пострадавшего, другого извлекают из салона автомобиля спасатели, сообщает портал Невские новости.

«МЧС на месте, два пострадавших, один в скорой, второго достают, девушка и мужчина в Volkswagen Polo», — отмечают очевидцы.

Ранее столкновение сразу трех автомобилей на трассе в Ленинградской области привело к гибели женщины. Трагедия случилась на 323-м километре автодороги Вологда — Тихвин.