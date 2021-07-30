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Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо пьяному петербуржцу из газового пистолета
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июля. Происшествие произошло 30 июля примерно в 18:30 у метро Сенная площадь в Петербурге. Злоумышленник выстрелил из газового пистолета в лицо мужчины.

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину. Сообщается, что пострадавший спровоцировал конфликт, в результате которого произошла стрельба из газового пистолета. Раненый в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента его госпитализировали.

Полицейские по факту инцидента также возбудили уголовное дело. Соответствующей информацией поделился начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Степченко Вячеслав.

Аналогичная ситуация произошла недавно в палаточном лагере на Балтийской косе под Калининградом. Стрельба произошла в результате конфликта между семейной парой и двумя друзьями.

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