Водителей Петербурга предупредили об ограничении движения 1 августа из-за триатлона

Санкт-Петербург, 30 июля. Соревнования по триатлону в Петербурге станут причиной изменений в организации дорожного движения 1 августа.

Так, автовладельцев предупредили о закрытии Западного скоростного диаметра (ЗСД) от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова. Проезд на данном участке трассы откроют только после 13:30.

С 04:00 до 13:30 ограничат движение по проспекту Крузенштерна и на набережной Макарова до моста Бетанкура. Также перекроют улицу Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улице. С полным списком можно познакомиться на сайте Смольного.

В Петербурге проработают вопрос по созданию кольцевой дороги по примеру ЦКАД в Подмосковье. Инициативу по созданию более удаленной трассы вокруг города предложил обдумать президент России Владимир Путин.