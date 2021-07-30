Картинная галерея для птиц открылась на Каменном острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Новую картинную галерею открыли на Каменном острове в Петербурге. Однако предназначена она вовсе не для людей, а для птиц.

Организаторы необычной выставки рассказали о своем проекте в социальных сетях. Так, птицы смогут насладиться прекрасными творениями искусства в миниатюре. Снаружи картинная галерея напоминает обыкновенные скворечники, окрашенные в элегантный белый цвет, а внутри разместилось несколько полотен.

Пользователям Сети такая идея пришлась по вкусу. В комментариях к публикации люди хвалили выставку. Так, один из комментаторов заявил, что это «самый эстетичный дом птиц».

В Калининграде тем временем открывается выставка художников Георгия Верейского, Николая Купреянова, Александра Дейнеки и других мастеров. Мероприятие организовывает Третьяковская галерея.