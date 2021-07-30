Кубинцев на надувном матрасе задержали российские пограничники

Санкт-Петербург, 30 июля. Жители Кубы, планировавшие на матрасах переплыть реку Нарву, чтобы попасть в Эстонию, а потом в Испанию, задержаны.

В сторону Эстонии направлялись три человека. В результате их задержали. На допросе выяснилось, что мужчина хотел попасть к дочери в Испанию. Пограничники проверили данные граждан и установили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.

Суд принял решение выдворить их из страны. В настоящее время кубинцев разместили в центре временного содержания Санкт-Петербурга.