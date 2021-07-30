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Политолог Соловейчик назвал открытие фуд-кортов в ТЦ Петербурга правильным шагом Беглова

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:53
Общество
Политолог Соловейчик назвал открытие фуд-кортов в ТЦ Петербурга правильным шагом Беглова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 июля. Открытие фуд-кортов в торговых центрах стало правильным и своевременным шагом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом высказался политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт прокомментировал подписанное Бегловым постановление. Губернатор снял некоторые коронавирусные ограничения для петербуржцев. По словам политолога, такой шаг является очень своевременным.

«Пандемия очень сильно подорвала экономику страны и нашего города», — пояснил Соловейчик в беседе с «Невскими новостями».

Аналитик добавил, что нельзя забывать о налогах и рабочих местах. Сферы, которые связаны с торговлей, культурой и бытовым обслуживанием, особенно пострадали на фоне пандемии, констатировал политолог.

Власти отменили ограничения на работу фуд-кортов и аттракционов, которые откроются 2 августа. Всем сотрудникам соответствующих сфер необходимо вакцинироваться к 1 сентября.

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