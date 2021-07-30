Трем спасенным нерпятам в Петербурге дали имена

Санкт-Петербург, 30 июля. Жители Санкт-Петербурга выбрали имена для спасенных на Ладожском озере детенышей нерп. Об этом рассказали на странице городского правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы выбирали имена для маленьких нерп в течение нескольких дней. В голосовании приняли участие около шести тысяч горожан. Популярными оказались варианты Звездочка, Радость, Лаки и Счастливчик. Были предложения назвать нерпят Лосяш, Сеня или Лоцман.

Однако победу отдали именам Ладушка, Золотая и Сторожевой. Представители «Водоканала» и специалисты Фонда друзей балтийской нерпы поблагодарили всех, кто участвовал в судьбе спасенных нерпят. В ближайшее время детенышей выпустят в Ладожское озеро.

Фонд друзей балтийской нерпы ежегодно спасает от смерти детенышей нерп и тюленей. Каждому из них дают имена. В этом году животных предложили называть по наименованиям рек и населенных пунктов, сообщалось ранее.