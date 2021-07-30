Врачи не выявили ни одного летального случая из-за прививки от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Случаи летального исхода непосредственно из-за прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции не зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Вакцинация не дает гарантии, что человек не заразится инфекцией. Однако прививка позволяет снизить риск развития осложнений и тяжелого течения коронавируса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

«В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе благодаря прививке», — подчеркнул Лисовец.

Цикл вакцинации от коронавируса завершили 941 тыс. жителей Петербурга. Первый компонент поставили 1,3 млн горожан. Полностью выздоровели 501 690 пациентов.

Ученые ранее заявили, что вакцинация от коронавируса позволит избежать появления новой мутации. Об этом рассказал эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.