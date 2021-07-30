Росприроднадзор начал проверку после обнаружения свалки в Невском районе

Санкт-Петербург, 30 июля. Сотрудники ведомства начали расследование в отношении администрации Невского района. Поводом для начала проверки стало обнаружение незаконной мусорной площадки.

Большое количество отходов нашли на Октябрьской набережной на землях, предназначенных для размещения объектов физкультуры и спорта. С жалобами на свалку обращались местные жители. После этого сотрудники Росприроднадзора выехали на место.

Специалисты отобрали пробы, чтобы установить, опасна ли свалка. Образцы проверят на наличие тяжелых металлов, нефтепродуктов, бензапирена. После получения результатов управление вынесет процессуальное решение по делу.