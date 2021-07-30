Петербуржцам рассказали о запуске нового маршрута по Неве

Санкт-Петербург, 30 июля. Новый кольцевой маршрут по акватории Невы запустят в Петербурге с 7 августа. Он свяжет шесть причалов в центре города.

В городском комитете по транспорту заявили, что теплоходы будут курсировать каждый день с 11:00 до 19:00. Интервал между отправлениями не будет превышать получаса. Остановка на каждом причале будет около трех минут.

Стоимость проезда до одной остановки составит 100 рублей. Таким образом, весь маршрут обойдется в 700 рублей. Детский льготный билет будет строить 600 рублей.

Билеты будут продаваться на причалах и в павильонах Городского туристско-информационного бюро.

Как ранее сообщалось, в Петербурге обозначили запрещенную для гидроциклов часть акватории Невы. Их движение будет запрещено в исторической части города.