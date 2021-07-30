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Женщина распылила перцовый баллончик в сторону двух девочек в Петербурге

  /   Обновлено: 30 июля 2021 16:08
Происшествия
Женщина распылила перцовый баллончик в сторону двух девочек в Петербурге
wikipedia.org  /  DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 30 июля. Конфликт с участием несовершеннолетних произошел на детской площадке в Пушкинском районе. В результате инцидента пострадали две девочки.

Гражданка поссорилась с подростками, защищая свою дочь. Во время выяснения отношений женщина достала перцовый баллончик и распылила его в детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а женщину доставили в отделение полиции. Там на нее составили протокол и отпустили к пятерым детям.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

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