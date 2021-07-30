Власти Петербурга выделили деньги на фильм о футбольном матче в блокадном Ленинграде

Санкт-Петербург, 30 июля. Комитет по культуре Санкт-Петербурга выделил 59 млн рублей на финансирование производства 19 картин. В регионе планируют снять документальный фильм о футболе.

Поддержку государства получат 15 документальных проектов и четыре игровых. Среди них будут и биографические ленты, рассказывающие о жизни великих кинематографистов: оператора Дмитрий Месхиев, художника-постановщиак Марина Азизян, режиссера Игорь Масленников, Алексея Германа и Светланы Кармалиты.

«За последние десять лет при поддержке правительства Петербурга создано 119 национальных фильмов. Недавно на экраны вышел «Архипелаг» Алексея Тельнова, к выходу в прокат готовится фильм «Учености плоды» Игоря Угольникова», — сообщили в петербургском комитете.

Одним из главных проектов, который будет выходить при поддержке властей города, станет документальный фильм о блокадном Ленинграде. В кинокартине будет рассказываться об историческом футбольном матче, который проходил в осажденном нацистами городе.

Ранее в Сети появился трейлер финальной части сказочной саги «Последний богатырь». Согласно информации студии Disney, картина получила название «Посланник тьмы».