МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 31 июля

Санкт-Петербург, 30 июля. Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге в субботу, 31 июля.

Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на сведения ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Местами пройдут сильные ливни, которые будут сопровождаться грозами. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий также ожидается в Москве 30 июля. Об этом ранее сообщили в столичном управлении МЧС. В течение дня в городе будут идти ливни с грозами.