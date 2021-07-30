Мужчина станцевал голышом на проезжей части в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Очевидцы сняли на видео молодого человека, бегающего голым по дороге на проспекте Энтузиастов. Он танцевал и кидался на автомобили. Из-за его действий образовался небольшой затор.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина в неадекватном состоянии ложится на капот каждой проезжающей машины. Один из водителей пытался отвести нарушителя в сторону, однако тот сопротивлялся. В результате следующий автомобиль продолжил движение, а петербуржец упал на землю и разбил голову.

Мужчина успел развлечь автомобилистов всего на 20 минут. После этого полицейские приковали хулигана наручниками к забору. На место происшествия также вызвали скорую помощь. Тогда он стал танцевать на глазах у сотрудников экстренных служб. По предварительной версии, любитель ходить голышом был сильно пьян или употребил наркотики.