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В Петербурге запустят социальный автобус из Юнтолово до «Беговой»
Общество
В Петербурге запустят социальный автобус из Юнтолово до «Беговой»
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение о запуске нового автобусного маршрута из микрорайона Юнтолово до станции метро «Беговая».

Социальные автобусы начнут курсировать по новому маршруту с 1 сентября 2021 года. Об этом глава Северной столицы сообщил в эфире телеканала «78» в четверг, 29 июля.

Ранее к губернатору обратилась женщина, которая рассказала, что добраться из микрорайона до метро можно только на двух коммерческих маршрутках. Единственный социальный маршрут №112 перевозит пассажиров лишь до железнодорожных станций Лахта и Ольгино.

Во время эфира Беглов позвонил главе комитета по транспорту Кириллу Полякову. В ходе разговора он заявил о необходимости обеспечить доступность метрополитена для жителей новостроек.

Как ранее сообщалось, движение транспорта ограничат в Петербурге из-за ремонтных работ. Они пройдут на Ленинградской улице в поселке Песочный, расположенном в Курортном районе.

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