Очевидцы сняли в Петербурге явление, напоминающее шаровую молнию

Санкт-Петербург, 30 июля. Социальные сети петербуржцев облетело видео, где на трамвайной линии запечатлен эффект, который можно спутать с шаровой молнией.

Горожане опубликовали ролик, на котором во время дождя заснято явление, напоминающее шаровую молнию. Инцидент произошел в четверг, 29 июля, у Финляндского вокзала. На кадрах явно видно, что в проводах действительно искрит что-то, напоминающее шар.

«Шаровая молния запуталась в паутине проводов Финбана», — написал автор, опубликовавший видео в Telegram- канале «ДТП и ЧП Петербурга».

Также явление сопровождается характерным электрическим гулом. Специалисты из ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что горожане стали свидетелями короткого замыкания.

Как ранее сообщалось, момент удара молнии в шпиль «Лахта-центра» попал на видео. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июля.