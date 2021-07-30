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Очевидцы сняли в Петербурге явление, напоминающее шаровую молнию
Общество
Очевидцы сняли в Петербурге явление, напоминающее шаровую молнию
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 июля. Социальные сети петербуржцев облетело видео, где на трамвайной линии запечатлен эффект, который можно спутать с шаровой молнией.

Горожане опубликовали ролик, на котором во время дождя заснято явление, напоминающее шаровую молнию. Инцидент произошел в четверг, 29 июля, у Финляндского вокзала. На кадрах явно видно, что в проводах действительно искрит что-то, напоминающее шар.

«Шаровая молния запуталась в паутине проводов Финбана», — написал автор, опубликовавший видео в Telegram- канале «ДТП и ЧП Петербурга».

Также явление сопровождается характерным электрическим гулом. Специалисты из ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что горожане стали свидетелями короткого замыкания.

Как ранее сообщалось, момент удара молнии в шпиль «Лахта-центра» попал на видео. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июля.

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петербург видео замыкание шаровая молния
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