Новые станции метро могут появиться в Петербурге к 2024 году

Санкт-Петербург, 30 июля. Дополнительные станции метро в Петербурге могут появиться к 2024 году, если на их строительство выделят средства из федерального бюджета, заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, ситуация со строительством метрополитена оказалась затруднительной из-за предбанкротного состояния компании «Метрострой». Для решения проблемы совместно с банком ВТБ была создана новая компания «Метрострой Северной столицы» для дальнейшего развития метро.

«Нужно корректно перевести в новую структуру оборудование, заказы, а самое главное — команду петербургских профессионалов», — объяснил градоначальник.

Беглов отметил, что это непростая работа, поскольку в данном случае решается множество технических вопросов. Однако останавливать строительство подземки не планируется.

В Москве тем временем намерены достроить до конца 2021 года более половины станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Таким образом, проект будет реализован практически на две трети.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на конец 2022 — начало 2023 года. Сейчас в области проводится модернизация дорожно-транспортой сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».