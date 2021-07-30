В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сферы услуг и госслужащих

Санкт-Петербург, 30 июля. Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг, чиновников и государственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выполнение такого условия станет обязательным с 1 октября для работы организаций нескольких отраслей, в числе которых и общепит. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В Петербурге тем временем поступила новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». В город доставили всего 22 тыс. комплектов доз.