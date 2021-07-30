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Бывшее бомбоубежище переоборудуют под бассейн в Петербурге
Общество
Бывшее бомбоубежище переоборудуют под бассейн в Петербурге
pixabay.

Санкт-Петербург, 30 июля. Бывшее бомбоубежище рядом со сквером Цоя переоборудуют в детский бассейн в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Бассейн будет иметь пропускную способность до 450 человек в день. В здании также будут оборудованы спортивные залы, раздевалки, душевые и т.д.

На реализацию проекта планируется потратить 100 млн рублей. Интерьер детского бассейна будет выполнен в ярких тонах, стены украсят изображения персонажей сказки Андерсена «Русалочка».

«Это уникальный проект для Петербурга. Аналогов приспособления защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн еще не было», — говорится в сообщении администрации.

Недавно председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов заявил, что Санкт-Петербург может смело претендовать на официальный статус столицы российского туризма.

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бассейн проект бомбоубежище
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