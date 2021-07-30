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Общество
Беглов пообещал возобновить работу фудкортов в Петербурге в ближайшие дни
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Беглов пообещал возобновить работу фудкортов в Петербурге в ближайшие дни
Общество
Беглов пообещал возобновить работу фудкортов в Петербурге в ближайшие дни
Невские Новости

Санкт-Петербург, 30 июля. Смольный, представители Роспотребнадзора и бизнес договорились об условиях, при которых возможно возобновление работы фуд-кортов.

В ближайшие дни будет подписано постановление, которое разрешало бы открытие фуд-кортов при соблюдении соответствующих правил. Третья волна пандемии коронавируса в Петербурге еще не завершилась, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о поступлении в город 39 320 комплектов доз вакцин «Спутник Лайт». Она будет доставлена в 100 прививочных пунктов.

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роспотребнадзор беглов фуд-корт
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