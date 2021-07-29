Гараж вспыхнул в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июля. Возгорание произошло 29 июля в 21:16. Огонь вспыхнул в Кировском районе Санкт-Петербурга. Гараж горел по адресу бульвар Новаторов, дом 10.

Горение мусора на площади пять квадратных метров происходило в цельнометаллическом гараже, размеры которого составляют 1,5x6 метров. Огонь был ликвидирован в 21:36. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. В тушении пожара приняли участие десять человек личного состава и две единицы техники от МЧС.

Пожар недавно случился и в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Три пожарных расчета тушили загоревшийся жилой дом.