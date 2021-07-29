Петербурженка извинилась за инцидент с детьми-инвалидами в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 29 июля. Жительница Санкт-Петербурга извинилась за свои слова на детской площадке в Красносельском районе. Она рассказала, что не хотела обидеть детей-инвалидов.

Женщина призналась, что была груба, и за это изъявила желание извиниться. Петербурженка подчеркнула, что не планировала никого оскорблять. Видео с объяснениями жительницы юго-запада Санкт-Петербурга было опубликовано в городских СМИ.

«Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор. Это все, что я могу в этой жизни сделать», — добавила героиня резонансной истории.

Ранее известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс возмутилась поведением петербурженки, которая пыталась выгнать детей с ограниченными возможностями с игровой площадки. По словам знаменитости, эта история вскрыла нарыв общества.